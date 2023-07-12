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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيقاتل.. إعلان عاجل من زيلينسكي قبل مشاركته في قمة حلف الناتو

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

وصول الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى مقر اجتماعات حلف الناتو في العاصمة الليتوانية فيلينوس، حيث ألقي كلمة قبيل بدء اجتماعات القمة.

وقال زيلينسكي، إنه سيقاتل لضمان أن تكون الضمانات الأمنية بداية انضمام أوكرانيا لـ حلف الشمال الأطلسي "الناتو". 

وعلى جانب آخر، قالت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، إنها تتفهم خيبة أمل أوكرانيا من قرارات قمة الناتو في فيلنيوس، لافت إلى أن هذا كل ما يمكننا أن نقدمه.

وأوضحت كالاس في تصريح صحفي، أن الخلافات حول صياغة إعلان قمة الناتو في فيلنيوس تُظهر أن حلفاءنا الكبار أيضا يأخذون هذه الكلمات على محمل الجد، وأن هذه ليست مجرد كلمات، ولكن سيتعين عليهم أيضا تحويلها إلى أفعال.

وأضافت: "بالطبع، أتفهم أيضا إحباط الرئيس زيلينسكي وخيبة أمله، لأنه يريد أيضا أن يعيش في سلام، مثلما نعيش في سلام، ويكون في الناتو. لكن هذا هو ما يمكننا تقديمه الآن".

وأشارت رئيس وزراء إستونيا إلى أن أوكرانيا لا يمكنها الآن أن تصبح عضوا في الحلف بسبب المخاوف من الدخول في حرب مع روسيا.

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