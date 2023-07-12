لا نعرف شيئا.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن انضمامها لحلف الناتو

قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لا تزال لا تعرف الشروط التي يجب أن تفي بها للانضمام إلى حلف الناتو.

جاءت تصريحات كوليبا، تعليقا على رفض حلف الناتو عضوية فورية لـ كييف في قمة في ليتوانيا.

وقال كوليبا لراديو ليبرتي، إن “الولايات المتحدة وحلفاءها لم يشرحوا بعد ما يجب أن يحدث بالضبط للسماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الكتلة… هذه هي المشكلة وأنا أعني، متى سيتم استيفاء هذه الشروط؟.. ما هي تلك الشروط؟.. من يجب أن يصوغها؟”.

وأشار إلى أن القيادة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي لديها نهج "مختلف جوهريا" لقضية عضوية كييف.

وقال كو”ليبا: مرة أخرى موقفنا هو أن جميع الشروط موجودة بالفعل لدعوة أوكرانيا لتصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي وموقفهم هو أن هناك بعض الشروط التي يجب الوفاء بها".

وأكد كوليبا ، أن الولايات المتحدة وألمانيا كانت أكثر أعضاء الناتو تشككا فيما يتعلق بقبول أوكرانيا.

وقاومت واشنطن وبرلين دعوات من بولندا ودول البلطيق لمنح أوكرانيا خارطة طريق للعضوية، وبدلا من ذلك جادلت بأن الصراع مع روسيا يجب أن ينتهي أولا.

ومع ذلك، وصف كوليبا الوضع بأنه "أكثر تعقيدا من مجرد أبيض وأسود"، وادعى أن الولايات المتحدة كانت "حاسمة" في ضمان ظهور كلمة "دعوة" في نص البيان الأخير لحلف الناتو.