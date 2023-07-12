أمين عام «الناتو»: أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف

قال الأمين العام لـحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنّ أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف الناتو، وما يحدث سيغير طريق أوكرانيا للانضمام للحلف من مسار خطوتين إلى مسار خطوة واحدة، وأيضا سيكون هناك دعوة لأوكرانيا للانضمام للناتو حين يتفق الحلفاء على أنّ الشروط جرى تلبيتها.

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو، خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: “علينا أن نضمن أنّه حين تنتهي هذه الحرب ستكون هناك ترتيبات لأوكرانيا وضمان أمنها، وحتى لا يعيد التاريخ نفسه”.

وتابع: “نرحب بأنّ العديد من الدول الأعضاء التزموا بتقديم ضمانات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا، ما يساعد في ردع أي عدوان من روسيا بعد نهاية الأزمة"، موجّها التحية لهذا الدعم من الناتو.