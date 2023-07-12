الكرملين: تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية يغير الوضع القائم

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية يغير الوضع القائم ويجبر بلاده على اتخاذ إجراءات مضادة.



وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم /الأربعاء/ - إن "الاستخدام المحتمل لهذا النوع من الذخيرة يغير الوضع ويجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة معينة"، مشيرا إلى أن "طبيعة الرد ستحددها وزارة الدفاع الروسية".



وأضاف: أن "تقديم الناتو ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ وخطير، ويمثل تعديا على أمن روسيا"، معتبرا أن دول الناتو تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزأ، وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة "محفوفة بعواقب سلبية للغاية"، على حد وصفه.



وأشار بيسكوف إلى أن الحلف يرى في التعاون بين موسكو وبكين تهديدا له، لافتا إلى أن العلاقات الروسية الصينية ليست موجهة بأي شكل من الأشكال ولم تكن موجهة أبدا ضد دول ثالثة أو أية أحلاف.



وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد وصفت، في وقت سابق، قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية بأنه تعبير سافر عن نهج عدواني تجاه بلادها ويُعد بادرة يأس ودليل على قلة الحيلة.. كما حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا من أن تزويد الولايات المتحدة نظام كييف بذخائر عنقودية سيشكل خطوة أخرى نحو التصعيد.

