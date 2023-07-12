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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد القرعة العلنية للمرحلة الأولى لمحلات سوق ناصر الحضري الجديد

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مراسم إجراء القرعة العلنية لتأجير 40 محلا تجاريا بسوق ناصر الحضري الجديد، كمرحلة أولى والمخصصة لأنشطة "مجمدات وخردوات وإكسسوارات"، والتي أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وهلال زكي رئيس حي شرق سوهاج، وجميع المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط.

وأجريت القرعة على 40 وحدة تجارية، حيث بلغ عدد المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وفقا للإعلان الذي تم نشره من قبل 136 طلبا، وقد تم اختيار أحد المتقدمين، وأحد الأطفال لسحب القرعة.

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وتم سحب 30 فائزا أساسيا و10 احتياطي لأنشطة الإكسسوارات والخردوات، كما تم سحب 10 فائزين، و5 احتياطي لنشاط المجمدات.

وهنأ محافظ سوهاج الفائزين بالوحدات مؤكدا لمن لم يحالفهم الحظ أن هناك فرص أخرى خلال المراحل القادمة، في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ومشروعات تنموية مختلفة، تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة.

وخلق المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة التزام الفائزين بالقرعة بجميع الشروط والضوابط التي وضعتها المحافظة، مؤكدًا أن العمل من أجل مصلحة أهالي سوهاج هو الهدف الأول والرئيسي.

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