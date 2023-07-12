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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غير مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة القمة

نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي

تحدث الفنان نبيل الحلفاوي عن مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك والتي تقام غدا الخميس الموافق 13 يوليو، الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي

وكتب عبر  "تويتر": "مباراة الأهلي والزمالك غدا لعلها الأقل ضغوطا من بين كل لقاءاتهما، لا ضغط فيها سوى منافستهما التقليدية.. لكنها غير مؤثرة تقريبا في وضعهما بالدوري".

وأضاف: "الأهلي حسم البطولة والزمالك يكفيه فوز واحد أو تعادلين ليضمن المركز الثالث بفرض فوز فيوتشر، لا ضغوط.. إن شاء الله نتفرج على كورة حلوة".

نبيل الحلفاوي يطالب بتحكيم أجنبي للقاء الأهلي والزمالك.. اعرف السبب

نبيل الحلفاوي يعلق على حساسية الزمالك تجاه أغنيه سطلانة

وكان قد كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن رأيه في اختيار تحكيم أجنبي للقاء الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز.

‏وكتب عبر تويتر: “أؤيد بكل قوة المطالبة بحكم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك فهي وإن كانت غير مؤثرة في ترتيب الجدول إلا أنه يستحسن تجنب ما قد ينتج عنها من مشاكل واتهامات واحتقان بمبرر أو بغير مبرر”.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي على حساسية نادي الزمالك تجاه أغنية "سطلانة" والتي قام بغنائها لاعبو النادي الأهلي عقب فوزهم بكأس دوري أبطال أفريقيا ضد هزيمة نادي الوداد المغربي.

وكتب نبيل الحلفاوي في تغريده له: "بالمناسبة.. لم أستطع أن أفهم حساسية الزمالك تجاه أغنية لا علاقة لها بهم ولا تحمل إساءة أو تلميحا من بعيد أو قريب. ولم تستخدم في الاحتفال بفوز عليهم. بل كان من الأولى أن يتحسس منها الأشقاء المغاربة لأن لاعبينا رددوها بعد فوزنا على بطل المغرب وإذا بها تستخدم في بعض احتفالاتهم".

الفنان نبيل الحلفاوي القاهرة الدولي الوداد المغربي فريقي الأهلي والزمالك مباراة الأهلى والزمالك

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