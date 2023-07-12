بصورة سيلفي.. مايان السيد تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور

جذبت الفنانة مايان السيد، الأنظار في أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت مايان السيد في صورة سيلفي، من امام المراة مرتدية ملابس رياضيه، تاركة خصلات شعرها القصيرة منسدلة،بدون ميك أب بملامح جذابه.

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدمالفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقشفكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصربابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدريةيستقبلونها بطريقة كوميدية.





مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدمالشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكورعمرعلاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل