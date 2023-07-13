دعاء العام الهجري الجديد 1445.. مستجاب ويفتح لك كل أبواب الخير

دعاء العام الهجري الجديد 1445 .. ساعات قليلة تفصلنا عن توديع العام الحالي واستقبال عام هجري جديد، وكل شخص يقضي دعاء العام الهجري الجديد 1445 بالطريقة التي تروق له، فهناك من يفضل البدء بالصلاة أو بالدعاء، فإنه من الأمور العظيمة التى قد يفعلها الإنسان، فإن الدعاء قد يغير حياة الإنسان إلى الأفضل، باللجوء إلى الله عز وجل يجني الشخص السعادة في الدنيا قبل الآخرة.

ويفضل العديد من المسلمين بدء العام الجديد بـ دعاء العام الهجري الجديد 1445 ، فما أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الهجرية الجديدة، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء العام الهجري الجديد 1445 .

دعاء العام الهجري الجديد 1445

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك وكريم جودك الكريم المعول وهذا العام الجديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان و أوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربنا إليك زُلفة يا ذا الجلال والإكرام وصلى اللهم وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى أله وصحبه وسلم".

دعاء العام الهجري الجديد 1445

1) اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

2) ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .

3) اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

4) اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

أدعية بداية العام الهجري الجديد 1445

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.

3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.

4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.

5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.

6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

أفضل أدعية للعام الهجري الجديد 1445

1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.

2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.

3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.

4) اللهم بداية للأيام الجميلة.

5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.

6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.

7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.

8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.

9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.

10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.

11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445

1) اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوم لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.

2) اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

3) اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

4) اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

5) اللهم إن هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها،ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم، اللهم إنك سلّطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلع على عوراتنا من بين أيدينا، ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه اللهم آيسه منا، كما آيسته من رحمتك وقنّطه منا كما قنّطته من عفوك وباعد بيننا و بينه كما حُلت بينه و بين مغفرتك،

إنك قادر على ذلك و أنت الفعال لما تريد.

6) اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين، وأسألك اللهم عملا يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهُم إني أستودعك سنة مضت من عمري بأن تغفرها لي، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي و تُيسر أمري.

7) ربي إني أسألك الرضا والمغفرة في العام الهجري الجديد، اللهم اغفر لي ما مضى وقوّمني على ما هو آتٍ يا رب العالمين.

8) اللهم إننا مُقبلين على عامك الجديد، فأكرمنا من كرمك وأنعم علينا من نعيمك يا رزاق يا كريم.

9) اللهم احفظ أحبابنا ولا ترنا فيهم مكروه فهم أهلنا وأحبابنا وعزوتنا ورفقاؤنا فابعد عنهم كل شر وأذى يا رب العالمين.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب.ُ

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا.

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.