عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى أكلة.. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالقشطة

الارز المعمر
الارز المعمر

يعد الأرز المعمر من الأكلات المصرية الرائعة التي يفضلها معظم الأشخاص ويعشقها الكبار والصغار, و يمكنك عملها بعدة طرق مختلفة من النكهات التي تفضلينها ، ونقدم لكي طريقه عمل الأرز المعمر.

txt

هؤلاء ممنوعون من تناول فاكهة صيفية مفضلة للجميع | كارثة

txt

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر المانجو؟

مكونات الارز المعمر :

- الأرز المصريّ كيلو ونصف
- البصل  1 حبة (مفروم)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود  نصف ملعقة صغيرة
- القرفة ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)
- حليب  2 كوب (قليل الدسم)
- مرق دجاج كوب
- الزبدة 2 ملعقة كبيرة
- القشدة  2 ملعقة كبيرة (جاهزة)
- القرفة حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة عمل الأرز المعمر :

انقعي الأرز في كميّة من الماء الفاتر أو البارد لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل ويصفّى جيداً من الماء.

يُسخّن الفرن الحراري فارغاً على درجة حرارة 350 مع دهن طاجن أو قدر عميق أوصينيّة بايركس بالقليل من الزّبدة.
يُقلى البصل المفروم في مقلاة خاصّة بالقليل من الزّيت ثمّ يُضاف إليه كميّة بسيطة من الفلفل والملح والقرفة إلى أن يذبل ويصبح لونٍة ذهبيّ.

يُسكب الأرز على خليط البصل ويُقلّب جيّداً ثم يُسكب كامل الخليط في الطاجن أو القدر الخاصّ.

يُخلط الحليب والقشدة والزّبدة في إناءٍ مستقلّ ثمّ يُوضع على النار لدقائق حتى يبدأ بالغليان مع التقليب البطيء باستمرار.

يسكب خليط الحليب فوق الأرز في الطاجن ثمّ يُغطّى جيّداً بورق القصديرويُوضع داخل الفرن المُسخّن مسبقاً بعد تخفيض درجة الحرارة إلى 180 مئوية لينضج الطاجن ويجفّ السائل ويتشرّبه الأرز تماماً مدّة تتراوح بين 30-45 دقيقة.

يخرج الطاجن من الفرن ثمّ نقوم بإزالة القصدير ثم يُعاد إلى الفرن ليتحمّر الوجه ويُصبح الاونٍ ذهبيّ لمدة 10 دقائق فقط.

يُقدّم الطاجن ساخناً بعد تزيين سطحه بالقليل من القرفة المطحونة.

الأرز المعمر الأرز المصري الاكلات المصرية طريقة عمل الأرز المعمر طريقة عمل طاجن الأرز طريقة عمل الأرز طريقة عمل طاجن الأرز المعمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

نهاية الإنترنت في العالم.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض بهذا التوقيت

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

موضوعات متعلقة

هؤلاء ممنوعون من تناول فاكهة صيفية مفضلة للجميع | كارثة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر المانجو؟

صدمة للبنات .. مجفف طلاء الأظافر يسبب مرضا خطيرا

مشروب صيفي.. طريقة عمل عصير التين الشوكي

4 أبراج عنيدة صعب إقناعهم وتحب الجدال.. هل أنت منهم؟

مفاجأة مذهلة .. البقع البنية في قشر الموز تحارب مرضا خطيرا

اشتهرت بها المطاعم السورية .. أسرار عمل الكنافة النابلسية

وداعا للنسيان .. 5 فواكه تقوي الذاكرة وتحارب الزهايمر

ترشيحاتنا

محمد فاروق: مصطفى فتحي وقَّع للنادي الأهلي.. تفاصيل

دعاء السنة الهجرية الجديدة .. 10 كلمات مستجابة للتوبة وغفران الذنوب

عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم.. وخبير يكشف تأثيرها

هل يحضر إمام عاشور مباراة القمة؟.. هاني حتحوت يحسم الجدل

أوكرانيا .. سلسلة انفجارات تدوي في كييف وخميلنيتسكي

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي وآبي أحمد يبحثان قضية سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

طرق علاج الصداع النصفي .. بالأدوية والأعشاب

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ