أحلى أكلة.. طريقة عمل طاجن الأرز المعمر بالقشطة

يعد الأرز المعمر من الأكلات المصرية الرائعة التي يفضلها معظم الأشخاص ويعشقها الكبار والصغار, و يمكنك عملها بعدة طرق مختلفة من النكهات التي تفضلينها ، ونقدم لكي طريقه عمل الأرز المعمر.

مكونات الارز المعمر :

- الأرز المصريّ كيلو ونصف

- البصل 1 حبة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود نصف ملعقة صغيرة

- القرفة ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- حليب 2 كوب (قليل الدسم)

- مرق دجاج كوب

- الزبدة 2 ملعقة كبيرة

- القشدة 2 ملعقة كبيرة (جاهزة)

- القرفة حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة عمل الأرز المعمر :

انقعي الأرز في كميّة من الماء الفاتر أو البارد لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل ويصفّى جيداً من الماء.

يُسخّن الفرن الحراري فارغاً على درجة حرارة 350 مع دهن طاجن أو قدر عميق أوصينيّة بايركس بالقليل من الزّبدة.

يُقلى البصل المفروم في مقلاة خاصّة بالقليل من الزّيت ثمّ يُضاف إليه كميّة بسيطة من الفلفل والملح والقرفة إلى أن يذبل ويصبح لونٍة ذهبيّ.

يُسكب الأرز على خليط البصل ويُقلّب جيّداً ثم يُسكب كامل الخليط في الطاجن أو القدر الخاصّ.

يُخلط الحليب والقشدة والزّبدة في إناءٍ مستقلّ ثمّ يُوضع على النار لدقائق حتى يبدأ بالغليان مع التقليب البطيء باستمرار.

يسكب خليط الحليب فوق الأرز في الطاجن ثمّ يُغطّى جيّداً بورق القصديرويُوضع داخل الفرن المُسخّن مسبقاً بعد تخفيض درجة الحرارة إلى 180 مئوية لينضج الطاجن ويجفّ السائل ويتشرّبه الأرز تماماً مدّة تتراوح بين 30-45 دقيقة.

يخرج الطاجن من الفرن ثمّ نقوم بإزالة القصدير ثم يُعاد إلى الفرن ليتحمّر الوجه ويُصبح الاونٍ ذهبيّ لمدة 10 دقائق فقط.

يُقدّم الطاجن ساخناً بعد تزيين سطحه بالقليل من القرفة المطحونة.