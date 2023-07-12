صحفي سوداني: مصر لها كلمة مسموعة في كل دول العالم

قال الإعلامي السوداني عماد السنوسي، إن مؤتمر “بلدان جوار السودان” في القاهرة، بمثابة إنقاذ السودان، وتدخل مصر في هذه اللحظات، يحدث على أساس أشياء كثيرة أولها الروابط المشتركة والتاريخية التي تربط بين البلدين.

وأضاف عماد السنوني، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تتفهم تعقيدات الأزمة السودانية، منوها بأن مصر والسودان يربطهما علاقات تتخطى فكرة الدبلوماسية.

واوضح أن مصر أول وأكبر الدول المؤثرة لحل الأزمة في السودان، مؤكدا على أن الشعب السوداني يعامل كـ معاملة المواطن المصري داخل مصر، وعلينا أن نتوجه بالشكر للشعب المصري وللقيادة على هذا التعامل.

ولفت إلى أن هناك عوامل عدة ستؤدي لنجاح هذه القمة وهي أن مصر لم تتدخل في الأزمة نهائيا سياسيا أو عسكرية، حيث أنها ظلت على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتحاربة.

وأشاد بخبرة مصر الأقليمية، قائلا:" مصر لها كلمة مسموعة في كل دول العالم وتتمتع بعلاقات قوية مع كل الأوساط السياسية ومعظم الدول العربية والأفريقية".