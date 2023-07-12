بقيمة 2.3 مليار ريال.. اتفاقيات جديدة بين السعودية وتركيا

شهد ملتقى الأعمال السعودي التركي توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانبين بعدة مجالات، بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال.

وشارك وزير الشؤون البلدين والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل، ووزير التجارة التركي عمر بولات اجتماعاً لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين والأتراك على هامش الملتقى؛ وذلك لاستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين، وتعزيزها من أجل مستقبل الشراكة في مجالات التنمية الحضرية والبناء والمقاولات والمدن الذكية.

وذكر الحقيل أن المملكة بدأت في بناء أكثر من 300 ألف وحدة سكنية في 17 مدينة، مرحبا بالمستثمرين في المجالات المتعلقة بالتطوير العقارية والبنى التحتية.