كلف رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين،اليوم الأربعاء، لجنة الدفاع بالبرلمان بمناقشة فكرة عرض معدات عسكرية مدمرة أمام سفارات الدول الغربية التي زودتها أوكرانيا بها، مع وزارة الدفاع.

وقال فولودين، إن “اقتراح وضع معدات عسكرية مدمرة بالقرب من سفارات تلك الدول التي ترسلها إلى أوكرانيا مثير للاهتمام بشكل خاص".

وأضاف: “تذكرنا الفكرة بأفعال أوكرانيا، التي أقامت معرضا دائما في كييف للمعدات العسكرية المدمر ، والتي تدعي أنها روسية. كما أرسلت أوكرانيا دبابات محترقة في جولة عبر مدن أوروبية متعددة ، بما في ذلك العاصمة الألمانية برلين”.

ويبدو أن الجهود الأخيرة جاءت بنتائج عكسية بشكل مذهل، مع اختتام العروض قبل الموعد المحدد بعد أن أحضر السكان المحليون الزهور مرارا وتكرارا إلى الدبابات.

وبحسب ما ورد، تكبدت أوكرانيا خسائر فادحة في المعدات التي قدمتها الدول الغربية في الشهر الماضي.

وتم تدمير العديد من مركبات المشاة القتالية برادلي الأمريكية الصنع وناقلات الجند المدرعة إم 113، ودبابات يبر-765 ودبابات ليوبارد-2 الألمانية.

وجاءت الخسائر في الوقت الذي شنت فيه كييف هجومها المضاد الذي طال انتظاره في أوائل يونيو.