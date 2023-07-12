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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتبهوا في هذه الفترة.. الأرصاد تكشف الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة

صدى البلد

وضّحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، الفرق بين درجة الحرارة المعلنة والمحسوسة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشعر العديد من الأشخاص بوجود اختلاف بين درجة الحرارة المقاسة “المعلنة”، وبين الحرارة المحسوسة فعليًا.

وتابعت هيئة الأرصاد أن ذلك يرجع إلى أن درجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي كالآتي:

وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

يتم قياس درجة حرارة الهواء أيا كان اتجاهه أو سرعته في الظل وفتحات الكشك مصممة لذلك من أسفل لأعلى لدخول الهواء وعدم السماح بمرور شعاع الشمس.

وأكملت الهيئة، كما يجب ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان، فنجد أن أرضية الحظيرة تحت الكشك تكون حشائش خضراء لامتصاص شعاع الشمس حتى لا يؤثر ارتداده على خزان الترمومتر.

وأضافت هيئة الأرصاد: ومن ثم نجد أن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات ، تسجل حرارة الهواء فى حيّز هوائي غير ملائم للقياس ويتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة .

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه يجب أن ننتبه الى أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة يظهر جليًا خلال هذه الفترة نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي وتأثيره علينا في فصل الصيف، وشهد طقس اليوم أجواءا حارة رطبة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى ،شديدة الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وسجلت درجة الحرارة اليوم الأربعاء في القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية لتكون درجة الحرارة المحسوسة بيها 35 درجة مئوية.

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