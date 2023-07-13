خبير: البنوك الرقمية مستقبل الصناعات المالية الفترة القادمة

قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن البنوك الرقمية تعد مستقبل الصناعات المالية الفترة القادمة، متابعا: البنوك الرقمية انتشرت وتوسعت بشكل كبير خلال جائحة كورونا.

واضاف "طارق متولي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن البنوك ستعمل على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، متابعا: البنوك ستتحول إلى الرقمية فقط، وسيتم التعامل إلكترونيا.

وأكمل: لدينا اكثر من 400 بنك رقمي على مستوى العالم، متابعا: يجب أن نعد البنوك المصرية للتعامل الإلكتروني والتكنولوجي، لأنه المستقبل، وبالفعل البنك المركزي اتخذ اليوم أولى الخطوات.

وأشار إلى أن البنوك الرقمية ستساهم في تغيير حياة المواطنين، والخدمة ستكون متوفرة في كافة المحافظات.