الإفتاء : التنمر بجميع صوره مذموم شرعًا ومَجَرَّمٌ قانونًا

قالت دار الإفتاء إن التَّنَمُّر بجميع صوره مذمومٌ شرعًا، ومَجَرَّمٌ قانونًا؛ لكونه سلوكًا عدوانيًّا يلحق الأذى والضرر بالشخص الـمُتَنَمَّر عليه، إضافة لخطورته على الأمن المجتمعي من حيث كونه جريمة، وتناشد دار الإفتاء المصرية جميع فئات المجتمع بالعمل على التصدي لحل هذه الظاهرة، ومواجهتها، وتحَمُّل المؤسسات التعليمية والدعوية والإعلامية دورها من خلال بيان خطورة هذا الفعل والتوعية بشأنه؛ بإرساء ثقافة مراعاة مشاعر وحقوق الآخرين واحترامهم.



قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من السلوكيات الخاطئة التنمر على الآخرين، كتنمر الزميل على زميله في المدرسة أو العمل أو في الجيرة.

حكم التنمر على الآخرين

وأضاف "جمعة"، أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التنمر في قوله: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ".



وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن التنمر حرام شرعا ويجب على الإنسان ان يتركه لوجه الله حتى ينال رضاه.