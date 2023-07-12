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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قرعة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم| مصر بالتصنيف الأول مع تلك الدول.. هل هذا لصالحنا؟

قرعة التصفيات الإفريقية
قرعة التصفيات الإفريقية

ينتظر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي من المقرر أن تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وتعد تلك التصفيات مهمة للمنتخب لأنها سوف تكشف عن تصنيف المنتخبات المشاركة. 

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منتخب مصر 

قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

من المقرر أن تقام القرعة الرسمية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، غدًا الخميس الموافق 13 يوليو وذلك في أبيدجان، بـ كوت ديفوار وذلك في تمام الساعة السادسة مساًء بتوقيت القاهرة. 

القنوات الناقلة لقرعة كأس العالم 

ولا سيما أن قنوات بي إن سبورت المفتوحة ومنصات الكاف، سوف تبث مراسم قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم على الهواء مباشرة. 

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نظام تصفيات إفريقيا لكأس العالم 

يشارك 45 منتخبًا في تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة؛ وسيتم تقسيم الاتحادات الأعضاء إلى 9 مجموعات تضم كل منها 6 منتخبات، على أن يتم تقسيم المنتخبات بناءً على تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأخير.

وتقام مباريات المنتخبات في كل مجموعة بنظام الذهاب والعودة، على أن يتأهل المتصدر مباشرة إلى مونديال 2026، حيث يخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني ملحق فيما بينها والفائز سيلعب في ملحق فيفا الفاصل مع منتخبات من قارات أخرى.

ومن المقرر أن يتواجد منتخب مصر على رأس إحدى المجموعات التسع في تصفيات كأس العالم 2026 وذلك بعدما حل منتخب مصر ضمن التصنيف الأول لمنتخبات كرة القدم بالقارة السمراء، حيث يحتل الفراعنة المركز الخامس في التصنيف الشهري الاخير للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلف المغرب والسنغال وتونس والجزائر. 

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التصنيف الأول

"المغرب – السنغال – تونس – الجزائر – مصر – نيجيريا – الكاميرون – مالي – كوت ديفوار".

التصنيف الثانى

"بوركينا فاسو – غانا – جنوب أفريقيا – كاب فيردى – الكونغو الديمقراطية – غينيا – زامبيا – الجابون – غينيا الاستوائية".

التصنيف الثالث

"أوغندا – بنين – موريتانيا – كينيا – الكونغو – مدغشقر – غينيا بيساو – ناميبيا – أنجولا".

التصنيف الرابع

"موزمبيق – جامبيا – سيراليون – توجو – تنزانيا – زيمبابوي – أفريقيا الوسطى – مالاوى – ليبيا".

التصنيف الخامس

"النيجر – جزر القمر – السودان – رواندا – بوروندي – إثيوبيا – إيسواتينى – بوتسوانا – ليبيريا".

التصنيف السادس

"ليسوتو – جنوب السودان – موريشيوس – تشاد – ساو تومى – جيبوتى – سيشيل – إريتريا – الصومال".

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