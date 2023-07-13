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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 13 يوليو 2023: فرص جديدة للحب

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023: انتظم في الرياضة

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 يوليو 2023

﻿أنت سيد مصيرك ، ومع الموقف الصحيح والثقة ، لا يوجد شيء لا يمكنك تحقيقه، ثق بحدسك واستمع إلى غرائزك، وستكافأ بفرص وإمكانيات وافرة للنمو الشخصي.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

اليوم أولئك الذين هم بالفعل في علاقة سوف يستفيدون من تعزيز علاقتهم مع شركائهم، التواصل والصدق أمران أساسيان ، لذا تأكد من التعبير عن مشاعرك بصراحة وشفافية، لا ينبغي أن يخاف برج العقرب العازب من وضع نفسه في الخارج واغتنام فرص جديدة للحب..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

انخرط في أنشطة بدنية تجلب لك السعادة وتركز على اليقظة لتهدئة عقلك وروحك، بينما تغذي جسدك ، ستغذي روحك أيضًا وتحقق تناغمًا أكبر في حياتك، تذكر أن التوازن هو مفتاح الحفاظ على حياة صحية وسعيدة.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

تجنب الوقوع في سياسات تافهة واستمر في التركيز على أهدافك وطموحاتك، كن واثقًا وآمن بقدراتك حيث سيتم التعرف على مواهبك من قبل من حولك.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

كن ذكيًا في التعامل مع أموالك ، وركز على الأمان المالي طويل المدى بدلاً من الحلول السريعة، أنت في موقع قوة عندما يتعلق الأمر بأموالك ، لذا تأكد من تحقيق أقصى استفادة منها وتأمين مستقبل مزدهر لنفسك.

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