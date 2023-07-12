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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023: انتظم في الرياضة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023: ابحث عن الفرص

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 12 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

﻿ستكون في عنصرك عندما تسعى لتحقيق أهدافك ، وستجد أن الآخرين ينجذبون إلى ثقتك بنفسك وطاقتك المغناطيسية..

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

إذا كنت عازبًا فاستعد لبعض الاهتمام من اهتمامات الحب المحتملة، إذا كنت بالفعل على علاقة ، فسوف ينبهر شريكك بكثافة وشغفك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

قد تكون شغفك في خدمتك بشكل جيد في مجالات أخرى من حياتك ، لكن احرص على عدم الإرهاق، خصص وقتًا للاعتناء بجسمك وعقلك ، سواء كان ذلك يعني ممارسة الرياضة أو التأمل أو الانغماس في بعض الرعاية الذاتية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

ستجد النجاح في المجالات التي كنت تعمل عليها لفترة من الوقت ، ولكنك ستكون أيضًا منفتحًا على الفرص والتحديات الجديدة.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تحتاج إلى ادخار المال لمساعدة شقيقك أو صديقك اليوم، سيحتاج طفلك الذي يدرس في الخارج أيضًا إلى مساعدة مالية لأغراض تعليمية. 

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