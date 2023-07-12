عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023: ابحث عن الفرص

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ومن سمات مواليد الثور القوة، عاطفي، عملي، دقيق، فني، عطوف.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : احترم خصوصية شريكك

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : تجنب الغرور

توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023

قد تبدو العقبات غير المتوقعة ساحقة، حافظ على عواطفك تحت السيطرة وركز على اتخاذ خطوات عملية للتغلب على التحديات، إصرارك سيؤتي ثماره ، وستخرج منتصرًا بنهاية اليوم.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

إنه وقت رائع لأخذ زمام المبادرة وإظهار لشريكك مدى اهتمامك، سواء كانت ليلة موعد عفوية أو رسالة حب صادقة ، فإن جهودك ستكون موضع تقدير.

توقعات برج الثور صحيا

تذكر أن تظل ثابتًا وتتخذ خطوات عملية لتحسين صحتك ، وستشعر بالنشاط والاستعداد للتعامل مع أي شيء يأتي في طريقك..

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

احتضن التغيير وابحث عن فرص لتوسيع مجموعة مهاراتك وتعلم أشياء جديدة، ستساعدك طاقتك الأساسية وعقليتك العملية على التغلب على أي تحديات تطرأ، تذكر أن تظل مرنًا ومنفتح الذهن.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

إنه يوم جيد لإعادة تقييم وضعك المالي ووضع خطة للمستقبل، اجعل أهدافك واقعية وركز على اتخاذ خطوات عملية لتحقيقها. إصرارك وعمليتك ستؤتي ثمارها على المدى الطويل، فقط ضع في اعتبارك أي عمليات شراء متهورة قد تخرجك عن المسار الصحيح.

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم مهنيا برج الثور صحيا برج الثور وحظك اليوم برج الثور وحظك اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

دولارات ومجوهرات.. سرقة فيلا الإعلامي توفيق عكاشة

تطبيق كارت التموين الموحد.. مصير البطاقات وأول محافظة يبدأ العمل فيها

بقرار من كولر.. إعلامي: عودة ثنائي الأهلي بعد انتهاء إعارتهما

هديتى الثانية للخطيب..مرتضى منصور يكشف كواليس توقيع إمام عاشور للنادى الأهلى

موضوعات متعلقة

برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : احترم خصوصية شريكك

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : تجنب الغرور

برج الدلو ..حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : تحمل مسؤولية جديدة

برج الحوت.. حظك اليوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : ركز في شغلك

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 11 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: تحقيق أرباح جيدة

برج الميزان .. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: بشرى للمنفصلين

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 10 يوليو 2023: تجديد منزلك

ترشيحاتنا

السويد تعلن موقفها بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-7-2023

تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

ضياء رشوان:الحوار الوطني أفاد المجتمع بشكل كبير في ظل الممارسات المتحضرة للمشاركين

الداخلية تكشف تفاصيل حادث دهس مواطن بالتجمع الأول

دعاء الحسد والعين بـ4 سور قرآنية.. النبي أوصى بقراءتها بعد الفجر والمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمراض في المعدة تسبب الدوخة وانخفاض الضغط.. تفاصيل

اكتشف أضرار تناول المانجو .. واحذر الخضراء تسبب كوارث صحية

أسباب غير متوقعة لزيادة انتفاخ المعدة.. حسام موافي يوضحها

ماذا يحدث لو بتعمل دايت وبتشرب القهوة كل يوم

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ