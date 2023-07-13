أزمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك |تفاصيل

كشف أسامة حسن نجم الزمالك والمنتخب السابق عن تفاصيل أزمه غرفة ملابس النادي الأهلي قبل مباراة القمة اليوم أمام الزمالك.

وأكد أسامة حسن في تصريحات عبر فيديو بثه بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك أزمة كبرى في غرفة ملابس النادي الأهلي عقب غضب مجموعة من اللاعبين بسبب ارتفاع قيمة راتب إمام عاشور للاعب الفريق الجديد.

وأضاف أسامة حسن أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي غاضب بشدة بسبب تخلف الأهلي عن دفع غرامة الزمالك وفي الوقت ذاته يتم التعاقد مع إمام عاشور نجم ميتدلاند الدنماركي.

وأضاف أسامة حسن أن إمام عاشور يشعر بالندم بسبب توقيعه للأهلي وهو ما أخبره به والده.