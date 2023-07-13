عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كباري وصالات الإسماعيلية.. نعوش متحركة للعبور إلى الموت فوق ترعة السويس

الكباري المتهالكة
الكباري المتهالكة

يعاني مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من انتشار المعديات والكباري والصالات المتهالكة، والتي يرتفع بعضها عن مستوي سطح المسطح المائي بنسب غير مدروسة، وهو ما يهدد أرواح المواطنين ويعرضها الي الخطر.

 

بعد تعرضهم لحادث.. محافظ الإسماعيلية يساعد أسرة على استكمال رحلتهم للمصيف |صور

يقول محمد أبو الدهب، مواطن، تعانى قرى مركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، من وجود ما يقرب من 20 كوبرى خشب متهالك، أو معدية وصال ، بامتداد ترعة السويس، والتى تربط شرق القرى بغربها، ولا يجد مئات من الأطفال وكبار السن مفر من عبور المعدية للوصول إلى البر المقابل وقضاء مصالحهم الشخصية ما بين دراسة وعمل وأراضى زراعية.

تضيف سيدة خمسينية تصادف مرورها اعلي أحد الكباري الخشبية المتهالكة، تدعي ام احمد، تتواجد جميع الخدمات فى القرى فى شرق القرى بينما الضفة الغربية محرومة من الخدمات والمدارس والوحدات الصحية، وهو ما يستدعي العبور بصفة دورية اعلي الكباري والصالات لقضاء حوائجهم.

من جانبه تقدم سامي سليم عضو مجلس النواب بطلب للواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، للموافقة علي استبدال الصالات المتهالكة علي ترعة السويس في نطاق مركز فايد، وذلك حفاظا علي الأهالي وأبنائهم الطلاب الذين يعبرون علي هذه الصالات بشكل يومي.

وتضمن الطلب اصلاح صال عزبة الصعايدة بقرية سرابيوم،  صال عزبة ابو صقر بالهويس، صال حسيبة بابو سلطان، صال ابو سليم بالرباعية بابو سلطان، صال القرانوة بفايد، صال يوسف السباعي بكسفريت، صال الصيادين والبساينة بفنارة.


كانت اخر ضحايا الصالات المتهالكة، مصرع طفل غرقا بدراجته، حيث خيم الحزن علي الأهالي بمدينة فايد والذين كشفوا  تفاصيل العثور علي جثة طفل غرقا بدراجته بترعة السويس بنطاق مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وارجعت الاهالي في تصريحات خاصة، سبب وقوع الحادث الي تهالك الصال والذي يستخدمه الأهالي اعلي الترعة للعبور بين الجانبين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل سقط بدراجته  في ترعة السويس نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي لإجراءات وتصريح الدفن.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بأقليم القناة، يفيد بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاته ،13عامًا، أثناء استقلاله الدراجة بجانب ترعة السويس بمنطقة الرابيعة قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.


على الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية لمكان الحادث.

وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراءات وتصريح الدفن.

IMG-20230712-WA0252
IMG-20230712-WA0252
IMG-20230712-WA0253
IMG-20230712-WA0253
IMG-20230712-WA0255
IMG-20230712-WA0255
IMG-20230712-WA0254
IMG-20230712-WA0254
IMG-20230712-WA0256
IMG-20230712-WA0256
الإسماعيلية مركز ومدينة فايد مصرع طفل غرقا محافظة الاسماعيلية عضو مجلس النواب أبو الدهب أرواح المواطنين أراضي زراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

بعد إمام عاشور.. الأهلي يخطف لاعبا جديدا من الزمالك

كولر يصدم جماهير الأهلي ويستبعد هذا اللاعب من مباراة القمة

تأييد حبسه سنة مع الشغل.. ترحيل إسلام جابر لقسم الهرم

كنت برضي جوزي.. زوجة حسن شاكوش: أنت حرمتني من ثواب في رمضان

رسميا..الأهلي يضم إمام عاشور لمدة 5 سنوات من ميتلاند الدنماركي

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

هل ستختفي النقود الورقية نهائيا بعد قرار البنك المركزي؟ اعرف الإجابة

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 16 في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أنواع الدماء الواجبة في الإحرام وأسباب وجوبها.. تعرف عليها

تكبيرات عيد الأضحى 2023 .. الإفتاء توضح صيغتها ووقتها

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام العشر من ذي الحجة.. الإفتاء توضح

بعد 50 سنة من الإهمال| رئيس الوزراء: مخططان إستراتيجيان للإسكندرية والبحيرة.. و812 مليار جنيه استثمارات في الإنسان المصري

البترول والغاز والثروة المعدنية.. 9 سنوات من التحديات إلى الانطلاق

الفريق أسامة ربيع يكشف التفاصيل الكاملة لتعطل ناقلة بترول في قناة السويس

تقرير برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة تفصيلية بشأن الإطار العام لإصلاح بيئة الاستثمار

ترشيحاتنا

اليوم.. اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

بالرقص.. شاهد أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 13-7-2023

زيلينسكي: لدينا حاليًا أساس أمني غير مسبوق

منخفض الهند الموسمي.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة| فيديو

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

بسعر لن تتوقعه.. هيكلان عظميان لديناصورين أحدهما نادر في مزاد علني.. شاهد

بلال علاء: لم أكتب بأساليب الرواية التقليدية|صور

هيئة الكتاب تشارك في معرض الإسكندرية الدولي بإصدارات متنوعة|صور

فيديو

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

عاصفة شمسية تضرب الأرض في هذا التوقيت | ماذا يحدث ؟

تسجيل أعلى درجة حرارة.. ماذا ستفعل ظاهرة النينو بمصر؟

كارثة تنتظر سد النهضة.. ماذا سيحدث؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ