كباري وصالات الإسماعيلية.. نعوش متحركة للعبور إلى الموت فوق ترعة السويس

يعاني مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من انتشار المعديات والكباري والصالات المتهالكة، والتي يرتفع بعضها عن مستوي سطح المسطح المائي بنسب غير مدروسة، وهو ما يهدد أرواح المواطنين ويعرضها الي الخطر.

يقول محمد أبو الدهب، مواطن، تعانى قرى مركز ومدينة فايد فى محافظة الإسماعيلية، من وجود ما يقرب من 20 كوبرى خشب متهالك، أو معدية وصال ، بامتداد ترعة السويس، والتى تربط شرق القرى بغربها، ولا يجد مئات من الأطفال وكبار السن مفر من عبور المعدية للوصول إلى البر المقابل وقضاء مصالحهم الشخصية ما بين دراسة وعمل وأراضى زراعية.

تضيف سيدة خمسينية تصادف مرورها اعلي أحد الكباري الخشبية المتهالكة، تدعي ام احمد، تتواجد جميع الخدمات فى القرى فى شرق القرى بينما الضفة الغربية محرومة من الخدمات والمدارس والوحدات الصحية، وهو ما يستدعي العبور بصفة دورية اعلي الكباري والصالات لقضاء حوائجهم.

من جانبه تقدم سامي سليم عضو مجلس النواب بطلب للواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، للموافقة علي استبدال الصالات المتهالكة علي ترعة السويس في نطاق مركز فايد، وذلك حفاظا علي الأهالي وأبنائهم الطلاب الذين يعبرون علي هذه الصالات بشكل يومي.

وتضمن الطلب اصلاح صال عزبة الصعايدة بقرية سرابيوم، صال عزبة ابو صقر بالهويس، صال حسيبة بابو سلطان، صال ابو سليم بالرباعية بابو سلطان، صال القرانوة بفايد، صال يوسف السباعي بكسفريت، صال الصيادين والبساينة بفنارة.



كانت اخر ضحايا الصالات المتهالكة، مصرع طفل غرقا بدراجته، حيث خيم الحزن علي الأهالي بمدينة فايد والذين كشفوا تفاصيل العثور علي جثة طفل غرقا بدراجته بترعة السويس بنطاق مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وارجعت الاهالي في تصريحات خاصة، سبب وقوع الحادث الي تهالك الصال والذي يستخدمه الأهالي اعلي الترعة للعبور بين الجانبين.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة طفل سقط بدراجته في ترعة السويس نطاق قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي لإجراءات وتصريح الدفن.

وكان اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقي إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم معاون مكتب المحافظ والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بأقليم القناة، يفيد بسقوط طفل يدعى محمود ناصر أحمد شحاته ،13عامًا، أثناء استقلاله الدراجة بجانب ترعة السويس بمنطقة الرابيعة قرية أبو سلطان دائرة مركز شرطة فايد في الإسماعيلية.



على الفور، تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف وقوات الشرطة المدنية لمكان الحادث.

وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية لإجراءات وتصريح الدفن.

IMG-20230712-WA0252

IMG-20230712-WA0253

IMG-20230712-WA0255

IMG-20230712-WA0254