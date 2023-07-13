ثلاثي الأهلي يقتربون من الانضمام لـ "زد"



أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي زد يرغب في ضم كل من كريم الدبيس ورأفت خليل وعبد الرحمن رشدان من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر طلب تأجيل حسم موقف الدبيس وخليل حتى نهاية الموسم الجاري، لمتابعة مستواهم قبل اتخاذ قرار بشأنهم".

توصلت إدارة الأهلي لإتفاق نهائي لضم إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميتلاند الدنماركي الي صفوف القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.

وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي علي الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان إنضمامه رسمياً.