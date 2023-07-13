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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة تهم كل بنت..محدش هيقدر ياخد رقمك من واتساب..الطريقة هنا

ميزة تهم كل بنت..محدش
ميزة تهم كل بنت..محدش هيقدر ياخد رقمك من واتساب..الطريقة هنا

أعلن تطبيق واتساب WhatsApp الذي تملكه شركة ميتا Meta يوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة خصوصية رقم الهاتف لأعضاء الجروب، وفقًا لتقرير WaBetaInfo.

ووفقًا لموقع تتبع التطبيقات، يمكن للمستخدمين الحصول على هذه الميزة في واتساب  بعد تثبيت آخر تحديث لتطبيق واتساب على نظامي iOS و أندرويد.

ومع ذلك، قد يتمكن بعض المستخدمين من الحصول على نفس الميزة في واتساب  عن طريق تثبيت بعض الإصدارات السابقة من التطبيق. وسيتم إطلاقها للمزيد من الأشخاص في الأيام القادمة.

يواصل تطبيق المراسلة الفورية واتساب  تعزيز خصوصية المستخدمين وبدأ اختبار ميزة جديدة تضيف طبقة إضافية من الخصوصية عند الانضمام إلى أي جروب.

ستضمن هذه الميزة إخفاء أرقام الهاتف للأعضاء عن بعضهم البعض. عند الانضمام إلى جروب، لن تتمكن من رؤية أرقام الأعضاء الآخرين والعكس بالضبط.

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كما يتم إخفاء قائمة المشاركين في الجروب ولن يتمكن المستخدمون من التفاعل مع مجموعة إعلانات الجروب من خلال ردود الفعل على الرسائل، حيث سيتم الكشف عن أرقام الهواتف.

ومع ذلك، ستبقى هذه الميزة تُخفي رقم الهاتف حتى عندما يرد شخص ما على رسالة. حالياً، يمكن لمجموعة محدودة من المستخدمين استخدام هذه الميزة.

من خلال هذه الميزة في واتساب ، سيتم تنبيه المستخدمين بأن أرقام هواتفهم يمكن رؤيتها فقط من قبل المشرفين وأولئك الذين حفظوها كجهات اتصال.

وتتوفر هذه الميزة فقط لأعضاء الجروبات حيث تظهر أرقام المشرفين دائمًا. وستسمح للأعضاء بالتفاعل مع بعضهم البعض بالبقاء مجهولين.

جدير بالذكر أنه سيوجد خيارات لإرسال طلب لأي عضو في الجروب ليختار مشاركة رقم هاتفه معك.

واتساب Meta ميتا WhatsApp iOS أندرويد

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