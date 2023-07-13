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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الري: إطلاق تطبيق Water Net لخدمة جميع العاملين بالوزارة خطوة نحو رقمنة الأعمال

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة إجراءات التحول الرقمى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وصرح سويلم بأنه وفى إطار العمل على تعزيز الرقمنة والتحول الرقمى بمختلف جهات الوزارة، فقد تم تصميم تطبيق Water Net for web بمعرفة الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف، وقد تم إصدار شهادة التسجيل والإيداع للتطبيق باسم هيئة الصرف من مكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن هيئة الصرف أطلقت هذا التطبيق - بإصداريه للهواتف الذكية والحواسب المكتبية - لخدمة جميع العاملين بالوزارة بجهاتها المختلفة تماشيا مع خطط الدولة نحو رقمنة الأعمال، ويقدم هذا التطبيق مجموعة من الخدمات للعاملين بالوزارة بالمحافظات المختلفة بما يسهم في رفع جودة أعمال منظومة الصرف بمصر ، ومن ضمن هذه الخدمات تحديد ومشاركة إحداثيات المستخدم أثناء المرور على الطبيعة، والتعرف اللحظي على بيانات أي مجرى مائى بالطبيعة مع تحديد الموقع الكيلومتري، وتمكين المستخدم من استعراض جميع المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأكد  أهمية هذا التطبيق فى توفير منصة موحدة لبيانات شبكة المصارف الزراعية فى مصر ، موجها بالإستمرار فى تحديث التطبيق وإمداده بالبيانات بشكل دورى لتحقيق أفضل استفادة من هذا التطبيق، مع توحيد قواعد البيانات بجهات الوزارة المختلفة وتجميع جميع  البيانات في مصدر واحد موثق، على أن يتم إتاحة هذه البيانات لجميع الجهات.

وقد تم تحسين أداء خدمتي تحديد المكان (My location) وتحديد الموقع الكيلو متري لتسهيل استخدام التطبيق لدى العاملين بالوزارة.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات والتوثيق بهيئة الصرف تعمل على تطوير حزمة تطبيقات وخرائط رقمية بما يسهم في تحسين إدارة منظومة الصرف على مستوى إدارات وهندسات الصرف بالمحافظات.

كما سبق عقد ورشة عمل حضرها ممثلون عن جهات الوزارة المختلفة لتعميم الاستفادة من هذا التطبيق وتبادل الخبرات بين مختلف العاملين، كما تم تنفيذ عدة سيناريوهات لاستعراض خدمات التطبيق على الطبيعة.

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IMG-20230713-WA0305
IMG-20230713-WA0306
IMG-20230713-WA0306

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