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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

تجارة وتداول الغاز.. زينهاو الصينية ترغب في التوسع بالسوق المصري

صدى البلد

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  وانج يو تاو رئيس شركة نورث بتروليم انترناشيونال ( NPIC)  الصينية الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو الصينية  والوفد المرافق.

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء حرص قطاع البترول علي التعاون وتوفير أوجه الدعم للشركة الصينية التي تخطط للتوسع في حجم اعمالها في مصر في مجال البحث والانتاج للبترول والغاز  ،  مشيدا بالتزام الشركة الصينية في اعمالها واستثماراتها خلال الفترة الماضية  كشريك هام لقطاع البترول في بعض مناطق انتاج البترول والغاز بالصحراوين الشرقية والغربية .

واوضح الملا ان قطاع البترول يعمل علي تشجيع الاستثمارات من اجل زيادة انتاج الثروة البترولية التي تعد الهدف الرئيسي في استراتيجية القطاع ويرحب بدعم الشركاء الملتزمين   مؤكدا سرعة البدء في العمل المشترك مع الشركة الصينية لتنمية 087269 اعمالها  ، لاسيما مع توافر الفرص الواعدة  للاستثمار في مناطق امتياز للبحث عن البترول والغاز وانتاجهما .

واكد الوزير الاهتمام بزيادة الاستثمارات المصرية الصينية المشتركة لافتا الي نجاح الشراكة المصرية الصينية في تصنيع أول حفار بترولي محليا بنجاح .

ومن جانبه اكد رئيس الشركة الصينية ان الشركة التي يمتد نشاطها عالمياً في ٨ دول تتطلع لتعزيز تواجدها والتوسع في مصر في مناطق جديدة و ضخ استثمارات لزيادة انتاج البترول الخام ، لافتا الي توجه الحكومة الصينية لزيادة التعاون الاستراتيجي مع مصر خاصة في قطاع البترول والتوسع في العمل معها  .

و أشار رئيس الشركة الصينية الي البرامج الطموحة التي تعتزم تنفيذها لزيادة انتاج البترول الخام والغاز في الصحراء الغربية ، و ان شركته عقدت مباحثات مكثفة مع هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال الفترة الماضية لبحث فرص زيادة التعاون والاستثمارات خلال الفترة المقبلة،  و ابدي رغبة الشركة في توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الشركة المصرية للقابضة للغازات الطبيعية  ، كما أشار إلي  رغبة الشركة الصينية  مستقبلا في بحث فرص العمل في مجال تجارة و تداول والغاز في مصر  ، خاصة و ان نشاط  مجموعة زينهاو التي تتبعها  الشركة يمتد في  انشطة متعددة  بكافة مراحل سلسلة القيمة لصناعة البترول والغاز بخلاف البحث والاستكشاف .

يشار إلي أن الشركة الصينية بدات اعمالها في مصر عام ٢٠١٤ وتستثمر في البحث والاستكشاف والانتاج للبترول والغاز في منطقتي شمال غرب جمسة بالصحراء الشرقية من خلال شركة العمليات المصرية الصينية بترو امير و في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية بنسبة ١٠٠% ، كما تساهم بنحو ٣٥% في منطقة غرب علم الشاويش بالصحراء الغربية .

حضر اللقاء الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية  القابضة للغازات الطبيعية و المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني ، ومن الشركة الصينية المهندس اماه تشنج مدير الشركة بمصر والمهندس سمير زلط المدير عام لشركة بتروامير

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