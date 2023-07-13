عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 للثانوية العامة عبر تليجرام

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتعامل بكل حسم وبدون أي تهاون مع جميع الحالات التي يتم ضبطها اثناء تصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشيرة إلى أنه يتم إتخاذ الإجراءات التالية :

  • التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير
  • عمل محاضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة
  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وعلى جانب آخر.. حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، بتفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 .

ويؤدى ٢٩ طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب  ١٥ طالب ٨ طلاب بالقسم الأدبي، و٧ طلاب بالعلمي، بينما تضم لجنة الطالبات ١٤ طالبة، ٧ طالبات بالقسم الأدبي و٧ طالبات بالعلمي.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2023 الجبر والهندسة الفراغية امتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

نبأ حزين.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل ساعات من مواجهة الزمالك

صور فاضحة في أحضانه.. علاقة حب بين شاب مصري وثرية عربية تنتهي بفضيحة

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

مبلغ ضخم.. تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلي وموعد الإعلان عن الصفقة

ترشيحاتنا

عظيمة جداً..وزير الدفاع الأمريكي يشيد بإنجازات قمة "الناتو"

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينياً في الضفة الغربية

محافظ القاهرة ووزير التربية والتعليم يتفقدان امتحانات الثانوية العامة داخل مستشفى 57357

ناقد رياضي: أوسوريو واحد من أفضل المطورين القادمين في الكرة المصرية

سيناريو أولمبياد طوكيو يتكرر| أزمة منتظرة بين محمد صلاح وليفربول.. والسبب منتخب مصر

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

من هو مذيع "بي بي سي" المتورط بالفضيحة الجنسية.. اعرف التفاصيل كاملة

البرازيل.. قضوا 13 يوما على دفة سفينة.. اعرف القصة كاملة؟

فيديو

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

مقطع فيديو لتصرف غير متوقع من كابتن طائرة لبنانية.. شاهد ماذا فعل

دخل ينام وبعد ساعة اكتشفوا اللي حصل.. حسام حسني يفجر مفاجأة بشأن وفاة علاء عبدالخالق |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ