تداول أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 للثانوية العامة عبر تليجرام

تشهد الآن جروبات شاومينج على تليجرام تداولا لصور أسئلة واجابات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 الذي يؤديه طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حاليا.

وتمكنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تتبع الصور المتداولة من خلال فريق مكافحة الغش الالكتروني الموجود في غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، من تحديد مكان وهوية مصور امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تتعامل بكل حسم وبدون أي تهاون مع جميع الحالات التي يتم ضبطها اثناء تصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشيرة إلى أنه يتم إتخاذ الإجراءات التالية :

التحفظ الهاتف المحمول المستخدم في التصوير

عمل محاضر إثبات حالة بالواقعة المضبوطة

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المضبوط أو الطالبة المضبوطة ، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وعلى جانب آخر.. حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الخميس، على متابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ (الدور الأول)، بتفقد اللجنة الخاصة المنعقدة داخل مستشفى سرطان الأطفال 57357 .

ويؤدى ٢٩ طالبًا وطالبة الامتحان فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وذلك بلجنتين إحداهما للبنات والأخرى للبنين، وتضم لجنة الطلاب ١٥ طالب ٨ طلاب بالقسم الأدبي، و٧ طلاب بالعلمي، بينما تضم لجنة الطالبات ١٤ طالبة، ٧ طالبات بالقسم الأدبي و٧ طالبات بالعلمي.