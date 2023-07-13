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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تستعد لإطلاق لقاءات تعريفية عن برنامج «ريحانة» للفتيات بمراكز الشباب

صدى البلد

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، لإطلاق سلسلة من اللقاءات التعريفية عن محاور برنامج "ريحانه" داخل مراكز الشباب بالمحافظات من خلال مشرفة وحدات "ريحانه"والفتيات السابق حصولهم علي التدريب، في اطار تكثيف الأنشطة الصيفية وفي ضوء  تنفيذ  البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات "ريحانه"، والمقام تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية.


ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أهمية البرنامج القيادى لتمكين وزيادة وعى الفتيات "ريحانة"، ودوره فى توعية الفتيات وصقل مهاراتهن، وتعزيز قدراتهن للتعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وتوعيتهن بجميع حقوقهن.


أشار وزير الشباب والرياضة إلي أن أهمية البرنامج تتمحور في تسليط الضوء على النماذج الناجحة من النساء، وتأثيرهن في شتى المجالات، وذلك في إطار توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.


يهدف البرنامج إلي إعداد الفتيات وتأهيلهم للمشاركة في الملتقيات التدريبية الخاصه بالبرنامج، ليصبحوا قاده وسفراء لريحانة.

والجدير بالذكر أن البرنامج يناقش عدد من المحاور الهامة التي تخص الفتاه ومنها (الاتيكيت، التغذية، ريادة الأعمال، القيادة النسوية، الجوانب الصحية للفتيات، التغذية السليمة، الحقوق القانونية للفتاه)، وغيرها من المحاور الهادفة.

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