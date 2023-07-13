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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اللب السوري يحمي الجسم من 13 مشكلة خطيرة.. مضاد للجراثيم والالتهابات الأبرز

فوائد اللب السوري
فوائد اللب السوري الصحية

تعد بذور عباد الشمس “ اللب السوري” من أشهر أنواع التسالي المنتشرة في البلاد العربية وتوجد فى العديد من الدول الغربية بفضل مذاقه المميز .. ولكن هل فكرت فى فوائده؟

ووفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy”  نعرض لكم أهم فوائد تناول بذور عباد الشمس على الصحة.

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فوائد اللب السوري الصحية

تقوية المناعة 
ترجع تأثيرات تعزيز المناعة ـ لبذور عباد الشمس إلى وجود فيتامين هـ والزنك والسيلينيوم فيها وويمنع الجذور الحرة من إتلاف الخلايا السليمة في الجسم ويحمي  أجسامنا من الالتهابات والحساسية ومسببات الأمراض الغازية ويمنع العدوى ويزيد المناعة بشكل عام.

يقلل من نسبة الكوليسترول
يقلل محتوى بذور عباد الشمس من الألياف من مستويات الكوليسترول الضار في الدم ويقلل النياسين أو فيتامين ب 3 الموجودان في بذور عباد الشمس من مستويات الكوليسترول الكلية وخطر الإصابة بأمراض القلب أما فيتامين ب 5 أو حمض البانتوثنيك في بذور عباد الشمس يزيد من نسبة الكوليسترول الحميد ويقلل من إجمالي مستويات الكوليسترول في الدم.

 

التأثيرات القلبية
بذور عباد الشمس غنية بحمض الأوليك واللينوليك وقليلة الدهون المشبعة والصوديوم، كما أنها تحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف و تساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم كما أن استهلاكها يقلل من حدوث عدم انتظام ضربات القلب.

يقلل من خطر الاصابة بالسرطان
يساعد بيتا سيتوستيرول ، وهو فيتوستيرول موجود في بذور عباد الشمس ، على الوقاية من سرطان الثدي و يثبط نمو الخلايا السرطانية ويقلل من حجم الورم ويمنع الانبثاث، كما أن وجود مضادات الأكسدة القوية في بذور عباد الشمس يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان ويقلل استهلاك هذه البذور من فرص الإصابة بسرطان القولون.

 

إدارة مرض السكري
بذور عباد الشمس مفيدة في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2 وهى حالة مزمنة تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في الجسم لأن الخلايا لا تستجيب للأنسولين كما ينبغي وتشمل بعض الأعراض زيادة العطش والجوع وكثرة التبول وفقدان الوزن غير المبرر والإرهاق وعدم وضوح الرؤية.

 

يعزز وظيفة الدماغ
تحتوي بذور عباد الشمس على فيتامين ب 6 ويحسن المزاج والتركيز ويعزز الذاكرة. يطلق السيروتونين والنورادرينالين في أجسامنا.

تساعد بذور عباد الشمس أيضًا في تخفيف الأعراض المصاحبة لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS).

 

يساعد في إنقاص الوزن
بذور عباد الشمس غنية بالبروتينات والألياف. إنها تجعلنا نشعر بالشبع لفترة طويلة ، وتقلل من تناولنا للطعام ، وتقلل أخيرًا عدد السعرات الحرارية المستهلكة. هذا يساعد في إنقاص الوزن.

قوة من الطاقة
بذور عباد الشمس مصدر جيد للثيامين فيتامين ب 1 و يساعد الثيامين على تكسير الكربوهيدرات والبروتينات والدهون الموجودة في طعامنا إلى طاقة. كما أنها تساعد في بناء العضلات ويمكن أن تمنحك حفنة من بذور عباد الشمس طاقة فورية عند استهلاكها.

يساعد في علاج فقر الدم
بذور عباد الشمس مصدر جيد للحديد. يساعد استهلاك هذه البذور على رفع مستويات الحديد لدينا ؛ وبالتالي مساعدة الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم.

 

يساعد على التخلص من السموم من الجسم
بذور عباد الشمس لها نشاط قوي مضاد للجراثيم. أنها تساعد في إزالة البكتيريا والجراثيم من الخلايا بشكل فعال كما أنها تساعد على طرد السموم من أجسامنا.

جيد للبشرة
استهلاك بذور عباد الشمس يحافظ على توهج بشرتنا والنشاط المضاد للبكتيريا والفطريات لهذه البذور يمنع أيضًا الالتهابات ، وبالتالي الحفاظ على بشرتنا صافية وتساعد أحماض الأوليك واللينوليك الموجودة في بذور عباد الشمس في تكوين الكولاجين والإيلاستين ، مما يسرع من التئام الجروح كما أنها تمنع تكون الندوب.

مفيد أثناء الحمل
يتم تحميل بذور عباد الشمس بفيتامين E ، وهو عنصر غذائي معروف بفوائده الكبيرة لصحة ما قبل الولادة، وهذا يعني أن فيتامين (هـ) يساعد في نمو الجنين داخل الرحم، وتعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا فعالًا لتغذية النساء الحوامل وأطفالهن.

يقلل من الالتهابات
يمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب مزمن أن يجدوا الراحة من خلال تناول بذور عباد الشمس لأنه يملك خصائص مضادة للالتهابات مثل مركبات الفلافونويد وفيتامين هـ ومركبات أخرى

ووجد الخبراء أن تناول بذور عباد الشمس كجزء من أي من وجباتك 3-5 مرات في الأسبوع يقلل بشكل كبير من التعرض للحالات المزمنة مثل التهاب المفاصل أو آلام المفاصل.

ويمكن تناوله كتسالي يومية أو عن طريق إضافتها إلى حبوب الإفطار أو حتى عن طريق رش بعضها على الحساء أو السلطة.

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