صربيا تعلن عودة سفيرها إلى إسرائيل لأول مرة منذ 3 سنوات

أعلنت صربيا عودة سفيرها إلى إسرائيل بعد انقطاع ثلاث سنوات . والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ، بالرئيس الصربي ألكسندر فوجيتش في العاصمة بلغراد ، حيث أبلغه الرئيس بإرسال سفير جديد إلى إسرائيل.

هذا بعد ثلاث سنوات من الجمود في العلاقات بين إسرائيل وصربيا ، لم يُشغل فيها هذا المنصب. وبحسب الرئيس ، سيصل السفير الجديد إلى إسرائيل في غضون شهر.

سبب الجمود في العلاقات هو اتفاق واشنطن الموقع بين صربيا وكوسوفو ، بوساطة أمريكية في عام 2020 ، وبعد ذلك اعترفت إسرائيل بكوسوفو ، وأقامت علاقات دبلوماسية معها ، وافتتحت كوسوفو سفارة في القدس.

كانت العلاقات بين صربيا وكوسوفو متوترة منذ سنوات. كانت كوسوفو سابقًا مقاطعة داخل صربيا ، وأدى سعيها للحكم الذاتي إلى اندلاع حرب كوسوفو ، التي قتل فيها ما يقرب من 13 ألف شخص في 1998-1999. في عام 2008 ، أعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد ، وهو ما رفضت صربيا الاعتراف به.