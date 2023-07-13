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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية الأردني يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات

صدى البلد

يزور وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الخميس، مصر لبحث مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات.


وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، أن زيارة الوزير مازن الفراية يزور مصر بدعوة من نظيره المصري، اللواء محمود توفيق، من أجل مناقشة أوجه التعاون والتركيز على التعاون الأمني، حسبما نقلت وسائل إعلام أردنية.
 

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وأكد طارق المجالي أن الزيارة تتضمن عقد جلسة مباحثات ثنائية للوزيرين لمناقشة أوجه التعاون، والتركيز على التعاون الأمني بمفهومه الشامل، سواء تبادل الخبرات في المجالات الفنية والأمنية والتدريبية.


ويبحث الوزيران الأردني والمصري، تبادل المعلومات فيما يتعلق بمجال "مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي أصبحت مشكلة تؤرق الإقليم".

 

وشدد طارق المجالي على أن هذا المجال تحديدا يتطلب تعاونا من دول المنطقة.


ومن المقرر أن يزور مازن الفراية، وزير الداخلية الأردني برفقة عدد من ضباط مديرية الأمن العام.


 

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