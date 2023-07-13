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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: إسرائيل قلقة من تطور عمليات إطلاق الصواريخ من جنين

صحيفة عبرية: إسرائيل
صحيفة عبرية: إسرائيل قلقه من تطور عمليات اطلاق الصواريخ

ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية صباح يوم الخميس، أن صواريخ المجموعات المسلحة في جنين تتحسن بشكل أفضل.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الإطلاق تتحسن في كل مرة، إذ كانت في البداية مجرد صواريخ وهمية، سقطت على بعد أمتار قليلة من موقع الإطلاق، بينما في آخر مرتين سقطت الصواريخ على مسافة أكبر.

ونوهت الصحيفة إلى أن سكان مستوطنات الضفة الغربية ينظرون بقلق بالغ إلى ما يحدث في ساحتهم الخلفية، ويتساءلون كيف ينوي الجيش الإسرائيلي حمايتهم من التحول إلى نوع من جديد من غلاف غزة.

وأوضحت “يسرائيل هيوم” أنه لا يوجد حاليا نظام تحذير يسمح لسكان تلك المستوطنات بتلقي معلومات إذا تم إطلاق صواريخ عليهم، لكن النظام الأمني يبحث في إمكانية إقامة مثل هذا النظام، إلا أن قلة قليلة من السكان تعارض هذا الاتجاه، وتعتبره تطبيع للإرهاب بدلاً من القضاء عليه.

وبحسب الصحيفة العبرية، قالت الأجهزة الأمنية بإسرائيل، إنه قد يكون هناك نشاط كبير آخر في جنين للقضاء على المسلحين، مشيرة إلى أن عملية "منزل والحديقة" التي نفذها الجيش في مخيم جنين ليست سوى بداية لنشاط كثيف للقضاء عليهم في الضفة.

صواريخ ا جنين الضفة الغربية إسرائيل

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