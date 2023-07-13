عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة السيسي بقمة دول جوار السودان تضمنت حلولا شاملة لحل الأزمة

علاء عابد، رئيس
علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي،  أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم  في مؤتمر قمة دول جوار السودان، أكدت دعم مصر لدولة السودان الشقيقة من خلال تقديم كافة المساعدات الإنسانية للمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على أن مصر لها دور إيجابي ومهم تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والإفريقية والدولية.

وأشاد “عابد”، في تصريحات صحفية له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة جوار دول السودان، مؤكدًا على القيادة السياسية دائما تعمل على تشكيل آليات اتصال لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للمناطق الأكثر احتياجًا في السودان.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مصر تربطها علاقات تاريخية مع السودان علاوة على علاقتها الجيدة بدول الجوار مما سيعمل على الوصول إلى حل شامل للوضع في السودان.

وتابع النائب علاء عابد، أن الدول المشاركة في قمة دول الجوار السوداني لها مصالح مشتركة للوصول إلى حل للأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن هذه القمة تهدف توحيد الرؤية لحل الأزمة السودانية.

ولفت رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن مصر لن تسمح بالتدخلات الخارجية في أزمة السودان الراهنة، كما ستطالب الوكالات الإغاثية والدول المانحة بتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، مؤكدًا على أن هذه القمة تعقد في لحظة تاريخية فارقة . 

علاء عابد مجلس النواب السودان قمة دول جوار السودان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

ترشيحاتنا

دعم تايوان ومخاطر الأمن القومي.. ألمانيا تعلن استراتيجية جديدة تجاه الصين

وزيرة البيئة: نسعى للخروج بتقييم عالمي شامل في مؤتمر المناخ COP28 بدبي

لن تصدق تأثير المانجو على العين .. 4 مزايا إيجابية اكتشفها

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

إجراء عاجل من الامارات بشأن 15 سجين ايراني

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ