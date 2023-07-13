إطلاق رصاص من مراكب نيلية.. كيف واجهت قوات الأمن العام تجار المخدرات بالدقهلية؟

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ضربة أمنية قوية لتجار المواد المخدرة حيث هاجم أحد التشكيلات العصابية الخطرة والتي تتخذ المراكب النيلية ستارا لهم.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة بالإتجار في المواد المخدرة مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم وحال مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهم القوات بالمثل فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولاً الهرب حيث لقى مصرعه (تم إنتشال جثمانه).

كما تم ضبط (4 عناصر إجرامية) .. وبحوزة أحدهم (بندقية آلية - خزينتين - عدد من طلقات لذات العيار).. وضبط قارب صيد بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام -2 بندقية آلية - 6 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .