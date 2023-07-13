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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري: اللايف كوتش مهنة غير مرخصة وليس لها علاقة بالطب النفسي

الدكتور محمد حمودة،
الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي

‏قال الدكتور محمد حمودة، استشاري الطب النفسي، إن وزارة الصحة تحظر على الطبيب أن يصف وصفة طبية من خلال الإنترنت بدون رؤية المريض وفحصه، ومن الممكن للمريض أن يقاضي الطبيب في هذه الحالة.

وأضاف حمودة، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصر"، مع الإعلامي هشام عاصي، المذاع عبر فضائية "mbc masr 2"، أنه من الممكن للمريض أن يقاضي الطبيب، حتى إذا ذهب إلى العيادة وارتكب الطبيب خطأ مهنيا، لأن الطبيب مرخص، ولكن المشكلة في غير المرخصين لأن القانون لا يطولهم.

وأضاف: "‏تبقى أيضا المشكلة الأكبر والمنتشرة، وهي فكرة اللايف كوتش"، معقبا: "هذا الشخص لو كان نجح في حياته المهنية لم يكن ليترك مهنته الأساسية ويتجه إلى مهنة اللايف كوتش، وهي مهنة من لا مهنة له".

 

مهنة اللايف كوتش

ونوه إلى أنه يرى العديد من المشاكل بسبب مهنة “اللايف كوتش”؛ مثلا تأتي بنت تشكو أن هذا الشخص يبتزها بأسرارها أو أنها وقعت في حبه ومثل هذه الأمور، ولا تستطيع أن تشكوه بسبب أنه ليس لديه نقابة ولا يحاسب، وليس لهم أي علاقة بالطب النفسي.

الطب النفسي الصحة الدكتور محمد حمودة هشام عاصي مهنة اللايف كوتش

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