أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارا بالأغلبية يدين الدعوة للكراهية الدينية

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالقرار الصادر عن الدورة (53) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي عقدت بجنيف بشأن "التصدي للكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف"، والذي يعيد التأكيد على المسؤولية التي تقع على جميع الأطراف في التنديد علناً بالدعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك تدنيس الكتب المقدسة وبحث سبل مقاضاة مرتكبيها.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إلى أن أبو الغيط سبق وأدان بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى الماضي وحملها مسؤولية مواجهة مثل هذه الأعمال بحزم.

وأكد المتحدث دعوة أبو الغيط جميع الدول إلى تبني القرار والعمل على مواجهة تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، من خلال مراجعة بعض قوانينها وسياساتها التي لا تتصدى للكراهية الدينية بالحزم الواجب، والعمل على مقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية والتحريض واتخاذ خطوات فورية لسد الثغرات القانونية في هذا الخصوص.

يذكر أن الأمانة العامة للجامعة العربية شاركت في جلسة التصويت على القرار بوفد برئاسة السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والذي صوتت عليه أغلبية دول المجلس، بواقع 28 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 7 دول عن التصويت.

