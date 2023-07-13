مندوب الصين بالأمم المتحدة يدين حرق القرآن ويطالب باحترام حضارة بلاده

عقدت الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة طارئة بشأن حادث حرق القرآن الكريم، حيث ألقىالسفير تشن شيوي، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا، كلمةأوضح فيها موقف الصين ورؤيتها ذات الصلة.

قال تشن شيوي، إن الصين تدعم عقد هذه المناقشة الطارئة وتعرب عن إدانة شديدة إزاء تكرار وقوع حادث حرق القرآنالكريم في الدول المعنية.

كما دعا الجانب الصيني إلى الاحترام المتبادل والتسامح والاستفادة المتبادلة بين الحضارات المختلفة، ويرفض قطعاالإسلاموفوبيا بكافة أشكالها.

وأضاف مندوب الصين، قدمت الحضارة الإسلامية مساهمة مهمة للحضارة العالمية، فيجب أن يكون الإيمان والمشاعرالدينية للمسلمين موضع الاحترام، ولا يجوز أن يكون ما يسمى بـ"حرية التعبير" حجة للتحريض على الصراعاتالحضارية وصنع المجابهة بين الحضارات.

وأكد تشن شيوي أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، داعياإلى الالتزام بالمساواة والاستفادة المتبادلة والحوار والتسامح بين الحضارات، وتجاوز الفوارق والصراعات والتفوقاتالحضارية عبر التواصل والتنافع والتسامح بين الحضارات، مع الأمل والثقة بأن هذه المناقشة الطارئة والحواراتوالمناقشات المتخصصة التي ستجري لاحقا تسهم في دفع بعض الدول إلى إظهار الإرادة السياسية.

وشدد علي أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة القضايا العميقة الجذور التي أدت إلى الكبرياء والتمييز وكراهيةالأجانب، وزيادة التفهم والاحترام للديانات والحضارات المختلفة، والدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.