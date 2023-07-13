عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب الصين بالأمم المتحدة يدين حرق القرآن ويطالب باحترام حضارة بلاده

صدى البلد

عقدت الدورة الـ53 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة طارئة بشأن حادث حرق القرآن الكريم، حيث ألقىالسفير تشن شيوي، مندوب الصين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى بسويسرا، كلمةأوضح فيها موقف الصين ورؤيتها ذات الصلة.

قال تشن شيوي، إن الصين تدعم عقد هذه المناقشة الطارئة وتعرب عن إدانة شديدة إزاء تكرار وقوع حادث حرق القرآنالكريم في الدول المعنية.

كما دعا الجانب الصيني إلى الاحترام المتبادل والتسامح والاستفادة المتبادلة بين الحضارات المختلفة، ويرفض قطعاالإسلاموفوبيا بكافة أشكالها.

وأضاف مندوب الصين، قدمت الحضارة الإسلامية مساهمة مهمة للحضارة العالمية، فيجب أن يكون الإيمان والمشاعرالدينية للمسلمين موضع الاحترام، ولا يجوز أن يكون ما يسمى بـ"حرية التعبير" حجة للتحريض على الصراعاتالحضارية وصنع المجابهة بين الحضارات.

وأكد تشن شيوي أن الجانب الصيني على استعداد للعمل مع كافة الأطراف على تنفيذ مبادرة الحضارة العالمية، داعياإلى الالتزام بالمساواة والاستفادة المتبادلة والحوار والتسامح بين الحضارات، وتجاوز الفوارق والصراعات والتفوقاتالحضارية عبر التواصل والتنافع والتسامح بين الحضارات، مع الأمل والثقة بأن هذه المناقشة الطارئة والحواراتوالمناقشات المتخصصة التي ستجري لاحقا تسهم في دفع بعض الدول إلى إظهار الإرادة السياسية.

وشدد علي أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة القضايا العميقة الجذور التي أدت إلى الكبرياء والتمييز وكراهيةالأجانب، وزيادة التفهم والاحترام للديانات والحضارات المختلفة، والدفع ببناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

الأمم المتحدة الحضارة الاسلاميه الحضارة العالمية الصين القرآن الكريم حرق القرآن الكريم حضارة الإسلام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مندوب الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

بناء على طلب اللاعب.. مروان عطية يريد العودة للمشاركة بمباراة القمة

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

عدل ربنا .. تعليق مثير من ميدو على مباراة الأهلي والزمالك الليلة

مفاجأة.. كم سيدفع الأهلي للزمالك من قيمة صفقة إمام عاشور؟

مروان عطية يودع والده إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في كفر الدوار.. صور

رسميا.. الفيفا يرفع الإيقاف عن ديانج ويمنحه فرصة المشاركة بمباراة الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

دعوات في أمريكا بمنع ترامب من الترشح لانتخابات الرئاسة.. ماذا يحدث؟

بينهم سفير السعودية والجزائر.. سلطنة عمان تعلن مغادرة 4 دبلوماسيين أراضيها

لا يمكن إيقافه.. ضابط أمريكي يكشف عن سلاح روسي يدمر كل شيء بأوكرانيا

مفاجأة صادمة.. تسريب اعترافات خطيرة من جنرال روسي عن حرب أوكرانيا

الرئيس : حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع إريتريا في شتى المجالات

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدّام لجنة الامتحان| خطوبة طالبين ثانوية عامة تثير جدلا على السوشيال ..شاهد

مش هتصدق شكلها .. ملامح صادمة لـ سماح أنور فى أحدث ظهور|شاهد

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

قبل الحروب العالمية.. بيع علبة شوكولاتة مغلقة منذ عام 1902

فيديو

مؤشرات مبشرة.. الموعد النهائي لظهور نتيجة الثانوية العامة

مشيرة إسماعيل تواصل كشف الأسرار "2" : وزير الثقافة أوقف فيلمي .. وحجزوا ملابسي لمنعي من السفر 

سبب غريب وراء انتشار شائعة وفاة إيمان البحر درويش

كولر في ورطة.. الأهلى يتلقى صدمة قبل اللقاء والموعد الحقيقي لفتح المدرجات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ