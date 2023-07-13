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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جزيرة بالي الإندونيسية تفرض ضريبة دخول على السياح الأجانب.. تفاصيل

بالي
بالي

أفادت صحيفة “جاكرتا بوست” الإندونيسية، بأن جزيرة بالي الإندونيسية ستفرض ضريبة دخول على السياح الأجانب الذين يصلون إلى المنطقة في عام 2024.

وأشارت الصحيفة الإندونيسية، إلي أن الضريبة ستصل إلى 150 ألف روبية إندونيسية، حوالي 10 دولارات.

وأوضحت أنه “سيتم دفع الضريبة من خلال الدفع الإلكتروني، والتي ستحتاج إلى معالجتها قبل الوصول إلى الجزيرة”.

وفي وقت سابق، أعلنت إندونيسيا، عن عطلة مدتها خمسة أيام لتشجيع الناس على الخروج وإنفاق الأموال، حيث قالت الحكومة الإندونيسية إن قرارها بتخصيص المزيد من أيام الإجازة يهدف إلى تعزيز الاقتصاد بالسياحة والسفر.

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وتنطبق أيام العطلة الإضافية على جميع موظفي الخدمة المدنية، بينما من المرجح أن تحذو الشركات الخاصة حذوها، وفقا لبلومبرج.

بالي اندونيسيا سياحة

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