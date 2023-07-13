قائد ليفربول يوافق على الانتقال لـ الاتفاق السعودي

وافق جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، على الانضمام لـ الاتفاق السعودي، بحسب ما أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.

ونشر رومانو تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلاله بأن هندرسون اجتمع بالألماني يورجن كلوب مدرب الفريق، وأخبره برغبته في الرحيل والانتقال لـ الاتفاق.

وأوضح رومانو بأن هندرسون وافق على عرض الاتفاق، ويوجد اتفاق مبدئي بين الطرفين.

وشدد رومانو على أن ليفربول لن يسمح للاعبه بالرحيل مجانًا، وهو الأمر الذي يريده الاتفاق، حيث يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني للتخلي عن لاعبه.