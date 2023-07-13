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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء كويتي عاجل بشأن الوافدين غير القانونيين

الكويت - علم
الكويت - علم

أعلن الجهاز المركزي الكويتي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن إصدار 32767 بطاقة مراجعة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال النصف الاول من العام الجاري.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد قال مدير ادارة البطاقات في الجهاز، طارق البعيجان، اليوم الخميس، إن إصدار هذه البطاقات تم إبتداء من أول يناير وحتى نهاية يونيو 2023.


ولفت البعيجان إلى أن الادارة نجحت في إطلاق خدمة تجديد بطاقات المراجعة إلكترونيا منذ نوفمبر عام 2022 وذلك عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجهاز المركزي.

وذكر أن عدد مستخدمي الموقع الالكتروني في تزايد مستمر، مبيناً أن عملية تجديد البطاقات إلكترونيا تستغرق من 4 إلى 5 أيام كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب وذلك تسهيلا على المراجعين.

وأفاد بأن إطلاق هذه الخدمة يهدف الى تسهيل وإنجاز معاملات المقيمين بصورة غير قانونية وتسريع وتيرة اصدار الوثائق، داعياً الراغبين بتجديد البطاقات وإصدار الشهادات والوثائق إلكترونياالى زيارة الموقع الخاص بالجهاز (es.carirs.gov.kw)
 

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