الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن الموظفين

عقد مجلس الخدمة المدنية الكويتي اجتماعا مساء الأربعاء في قصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة عيسى الكندري.



ووفق صحيفة النهار الكويتية ؛ فقد قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع أنه تعزيزا لدور الرقابة الادارية وضمان حسن الالتزام بتنفيذ أحكام وقرارات الخدمة المدنية من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على تعديل الهيكل التنظيمي لديوان الخدمة المدنية والذي يتضمن فصل قطاع مراقبي شؤون التوظف عن قطاع الشؤون القانونية واعتبار قطاع مراقبي شؤون التوظف قطاعا مستقلا يمارس دوره الرقابي وفق اختصاصات وقرارات مجلس الخدمة المدنية.



وأوضح الدكتور الربيعان أن مجلس الخدمة المدنية قرر الموافقة على منح بدل نوبة لشاغلي الوظائف الاشرافية في بعض الجهات الحكومية.



وأشار إلى أن مجلس الخدمة المدنية قرر السماح للموظف الكويتي الجمع بين الوظيفة والدراسة داخل دولة الكويت بما يضمن تحقيق طموح الموظف الكويتي في استكمال تعليمه وضمان التزامه في العمل فيما يتعلق بنظام الحضور والانصراف.



وأوضح أنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالخدمة المدنية.