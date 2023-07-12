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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. تأييد براءة المتهمين بجمع الأموال وتمويل تنظيم حزب الله اللبناني

الكويت - علم
الكويت - علم

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حكما أصدرته أمس حكم أول درجة ببراءة المتهمين بجمع الأموال وتمويل تنظيم حزب الله اللبناني. 

ويشار الى ان النيابة العامة أحالت 13 متهما من جنسيات مختلفة إلى المحكمة بتقرير اتهام تضمن المطالبة بتوقيع العقوبات عليهم وفق قوانين عدة أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة. 

وكانت  التحريات اتهمت هؤلاء بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإرسالها إلى تنظيم حزب الله في لبنان، وصدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.

يذكر أن هناك قضية أخرى بالواقعة ذاتها يتهم فيها 10 أشخاص لم تنته محاكمتهم حتى الآن.

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