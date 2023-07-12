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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات عاجلة من إيران بشأن الكويت

الكويت وإيران
الكويت وإيران

ابرزت صحيفة القبس الكويتية تصريحات القائم بالأعمال للسفارة الإيرانية ابراهيم نوروزي في الكويت ، والتي كشف فيها عن نقل 11 سجينا إيرانياً من الكويت الى بلادهم، لقضاء فترة محكوميتهم بالقرب من عوائلهم.

وذكر نوروزي في تصريح لـ القبس، إن عملية النقل جرت بالتعاون مع السلطات الكويتية، مشيراً إلى وجود تعاون جيد بين الكويت وطهران في مسألة تبادل السجناء. 

كما بين انه جرى تبادل نحو 100 سجين بين البلدين خلال السنوات الماضية.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار اتفاقية التعاون القضائي ونتائج اللجنة القنصلية المشتركة، وتأكيدا لما ذكره وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان وحرصه على رعاية أبناء الجالية الايرانية.

 

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