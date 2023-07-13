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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا .. أوكرانيا تنسحب من اتفاقيات جديدة مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني، تاراس ميلنيشوك، اليوم الخميس، إن أوكرانيا انسحبت من اتفاقية مع روسيا بشأن السيطرة المشتركة على الأشخاص والمركبات والبضائع على حدود الدولة الأوكرانية الروسية.

وقال ميلنيتشوك، عبر “تليجرام”: ”اعتمد البرلمان الأوكراني كأساس وبشكل عام مشروع قانون حكومي بشأن إنهاء الاتفاقية بين مجلس وزراء أوكرانيا وحكومة روسيا بشأن التعاون في تنفيذ الرقابة المشتركة على الأشخاص والمركبات والبضائع على حدود الدولة الأوكرانية الروسية السجل رقم 0192".

وأوضح ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني، أنه تم توقيع الاتفاقية في 18 أكتوبر 2011.

وفي وقت سابق، قال ميلنيشوك، إن أوكرانيا انسحبت من الاتفاقية الحكومية الدولية مع روسيا بشأن الحركة الجوية والتعاون في مجال النقل الجوي، وكذلك من اتفاقية مبادئ التعاون في إنتاج وتوريد معدات الطيران.

كتب ميلنيشوك، عبر “تليجرام”، أن "الاتفاقية المبرمة بين حكومة أوكرانيا وروسيا بشأن الحركة الجوية والتعاون في مجال النقل الجوي، المبرمة في 12 يناير 1994، والاتفاقية بين حكومة روسيا وحكومة أوكرانيا بشأن تم إنهاء مبادئ التعاون في إنتاج وتوريد معدات الطيران ، الموقعة في 8 فبراير 1993”.

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وأضاف أن كييف انسحبت من اتفاق مع موسكو بشأن التمثيل التجاري والاقتصادي في سفارات الدول.

وكتب ميلنيتشوك علي “تلجرام”: "تم إنهاء الاتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة الروسية بشأن التأسيس المتبادل لفروع البعثة التجارية والاقتصادية كجزء من السفارة الأوكرانية في روسيا وفروع البعثة التجارية الروسية في أوكرانيا".

وكان الطرفان قد وقعا الاتفاق في أبريل 2009 في موسكو.

أوكرانيا روسيا

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