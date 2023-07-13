رويترز : الاتحاد الأوروبي يستعد لتخفيف العقوبات على روسيا

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إعادة ربط بنك روسي خاضع للعقوبات بشبكة سويفت المالية العالمية في محاولة لإنقاذ صفقة الحبوب.

وحسب “رويترز”، قال أشخاص مطلعون على المناقشات، إن الاتحاد الأوروبي قد يعيد ربط شركة تابعة لـ”بنك روسلخوز”، وهو مقرض زراعي روسي كبير، على وجه التحديد للسماح بمعاملات الحبوب والأسمدة.

ووفقا للتقارير، اقترحت موسكو الخطة من خلال مفاوضات بوساطة الأمم المتحدة.

وتم قطع ”بنك روسلخوز” من نظام سويفت وسط العقوبات الغربية المتعلقة بأوكرانيا ضد روسيا.

وكانت إعادة ربط المقرض من بين شروط موسكو لتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية، والمعروفة رسميا باسم مبادرة حبوب البحر الأسود.

وقد توسطت الأمم المتحدة وتركيا في هذا الترتيب في البداية وتم توقيعه في يوليو 2022، ولكن من المقرر أن ينتهي في 18 يوليو.

وقالت موسكو الأسبوع الماضي إنها لا ترى أسبابا لتمديد الاتفاق لأنها فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في توجيه الحبوب نحو الدول الفقيرة وأن الالتزامات تجاه روسيا لم يتم الوفاء بها.