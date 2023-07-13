تركيا تتدخل لحل أزمة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا

قال زكي أكتورك رئيس المكتب الصحفي بوزارة الدفاع التركية، إن وزارته تتابع الاتصالات مع روسيا والأمم المتحدة وأوكرانيا حول تمديد صفقة الحبوب.

وأضاف في حديث لوسائل إعلام تركية: "تستمر وزارتنا بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية، في اتصالاتها مع مسؤولي الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا بشأن تمديد مبادرة الحبوب، التي ينتهي سريانها في 17 يوليو. حتى الآن تم بمساعدة أكثر من ألف سفينة، تصدير حوالي 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية إلى الأسواق العالمية. بلادنا مستعدة للمساهمة وستستمر في اتخاذ مبادرات بناءة في هذا الشأن ".



ونقلت القناة التلفزيونية عن مصادر مطلعة في وزارة الدفاع التركية، أن "كل العمل يتركز بشكل خاص على تمديد مدة اتفاقية الحبوب، ولا يجري تنفيذ أي عمل آخر".

ويشار إلى أنه تم إبرام اتفاق الحبوب بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وهو ينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.

ولكن ذلك بشرط إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.