وزير دفاع أوكرانيا السابق يكشف مفاجأة بشأن الانضمام لـ الناتو

قال وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندري زاجورودنيوك، إنه في الوقت الحالي، لا يمكن لحلف الناتو تقديم عضوية أوكرانيا في الحلف، لأن هذا ينطوي على تكاليف مالية ضخمة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال زاجورودنيوك: “قلة هم الذين توقعوا انضمام أوكرانيا الفوري إلى الناتو خلال هذه القمة. أعتقد أنه كان مستحيلا”.

وأوضح وزير الدفاع الأوكراني السابق، أن “الانضمام إلى حلف الناتو يعني أن الدول الغربية الكبيرة التي تدعمنا ستلتزم بضخ استثمارات ضخمة في أوكرانيا لا يمكنهم حتى تخيلها”.

وأشار زاجورودنيوك، إلى أن كييف تتوقع تلقي خطة أكثر تفصيلا وتحديدا للانضمام إلى الحلف.