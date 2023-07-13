المخابرات البريطانية تكشف عن خدعة روسية استخدمتها في الحرب بـ أوكرانيا

أعلنت وكالة المخابرات البريطانية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية فخخت عربات وناقلات جند واستخدمتها في هجمات حول مارينكا في دونيستك.

وأضافت المخابرات البريطانية في بيان لها، أن ناقلات الجند الروسية المفخخة تسببت في تفجيرات ضخمة بدونيتسك، لافته إلى أنه من المرجح أن تكون القوات الشيشانية هي من قامت بالهجمات بواسطة المركبات المفخخة في دونيستك.

وعلى جانب آخر، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، للصحفيين، إن القوات الروسية تحولت إلى هجوم مضاد في منطقة كراسني ليمان، وتقدمت على عمق 1.5 كيلومتر وعلى مسافة كيلومترين على طول الجبهة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح شويجو: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت فرق الهجوم التابعة للواءين 15 و21 من مركز مجموعات القتال الروسية، هجومًا شنته سرية مشاة بمدرعات أوكرانية بالقرب من مستوطنة كارمازينوفكا".

وأضاف: "وبسبب القوة النارية للقوات الروسية، تحولت الوحدات الروسية إلى مركز مضاد"، لافتا إلى أن القوات تقدمت بعمق 1.5 كيلومتر وعلى مسافة كيلومترين على طول الجبهة.