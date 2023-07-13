رسالة عاجلة من خادم الحرمين إلى أمير الكويت | تفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتضمن دعوته للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة في التاسع عشر من يوليو 2023.



وبحسب صحيفة عكاظ؛ فقد سلم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، خلال استقبال ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، له في قصر بيان.

حضر الاستقبال، رئيس ديوان ولي عهد الكويت الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.