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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب فضيحة الكوكايين.. روسيا تسخر من البيت الأبيض

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بسخرية على إغلاق التحقيق في ظهور الكوكايين في البيت الأبيض.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”،  “بالطبع، هذا ليس تسمما بأسلحة الحرب الكيميائية من نوع نوفيتشوك ، التي كشفت عنها صورة البط الميت في بركة لبضعة أيام. إنه عمل صعب هنا، أكثر صعوبة من اغتيال الرئيس كينيدي، لأنهم استسلموا على الفور. هل تعتقد أنه سيكون هو نفسه مع تفجير نورد ستريم؟”

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن جهاز الخدمة السرية في البيت الأبيض اختتم التحقيق بشأن العثور على الكوكايين دون تحديد هوية أي مشتبه.

 

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وأوضحت أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، لم يستطع تحديد متى أو من ترك كيسا صغيرا من الكوكايين في الجناح الغربي.

ووفقا للنظرية الرئيسية التي يتبناها المحققون هي أن سائحا ربما ترك الكوكايين في منطقة الحجيرة عندما طلب منه ترك هاتفه هناك.

البيت الأبيض الكوكايين روسيا أمريكا

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