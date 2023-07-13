خالد صديق: الرئيس السيسي دعم مشروع تطوير العشوائيات بكل الإمكانيات المتاحة

أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تطوير العشوائيات رسم البسمة على وجوه الأطفال، مشيرا إلى أن هناك 357 منطقة عشوائية شملها التطوير منذ عام 2014.

وقال خالد صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن الرئيس السيسي دعم مشروع تطوير العشوائيات بكل الإمكانيات المتاحة، وأعطى توجيهاته بسرعة الإنتهاء من التطوير.

حياة آمنة.

وتابع رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن تكلفة تطوير العشوائيات والمناطق الغير أمنة وصلت إلى 318 مليار جنية، من اجل أن يعيش المواطن حياة أمنة.